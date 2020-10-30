“القارة العجوز” تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات بـ”كورونا”

سجلت أوروبا اليوم الجمعة رقماً قياسياً غير مسبوق بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

فأكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في أوروبا، منذ بدء تفشي الوباء في القارة العجوز مع بداية العام، وذلك استنادا إلى مصادر رسمية، الجمعة.

وتشكل القارة الأوروبية التي تحوي 52 دولة، المنطقة الثالثة الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات، خلف أميركا اللاتينية والكاريبي (11,2 مليون إصابة) وآسيا (10,5 مليون).

وبما يخص العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي كورونا، فإن أوروبا تعد الثانية بعد تسجيل نحو 275 ألف وفاة، خلف أميركا اللاتينية والكاريبي (نحو 399 ألف وفاة).

يذكر أن أوروبا هي المنطقة التي يتفشى فيها “كوفيد-19” سريعا حاليا، فقد ارتفعت نسبة المصابين الجدد بـ41 بالمئة خلال أسبوع، وسجل فيها نحو نصف الإصابات في العالم في الأيام السبعة الماضية.