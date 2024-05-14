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القاهرة الإخبارية: إغلاق معبر رفح سببه التصعيد الإسرائيلي على غزة

منذ 35 دقيقة
مركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح

مركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح (رويترز)

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قال مصدر رفيع لقناة القاهرة الإخبارية الثلاثاء إن إغلاق معبر رفح سببه تصعيد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وإن مصر ليست مسؤولة عنه.

وفند المصدر الرفيع تعليقات يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي التي تفيد بأنه لا بد من “إقناع” القاهرة بإعادة فتح المعبر المشترك مع غزة للسماح بدخول المساعدات.

هذا وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يجب “إقناع” مصر بإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة “للسماح بمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية”.

وقال يسرائيل كاتس في بيان له إن مهمة “منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة تقع الآن على عاتق أصدقائنا المصريين”، مضيفا أن المنتقدين الأجانب الذين يحملون إسرائيل مسؤولية الوضع الإنساني في القطاع مُضللون.

وقال أيضا إن حركة حماس “لن تسيطر على معبر رفح – وهذه ضرورة أمنية لن نتنازل عنها”.

    المصدر :
  • رويترز

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