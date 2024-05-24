القاهرة الإخبارية: مصر ستدخل المساعدات من معبر رفح بآلية يُتفق عليها مع السلطة الفلسطينية

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر رفيع المستوى أن مصر سترسل المساعدات مجددا من خلال معبر رفح إلى غزة عبر آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

ونقلت القناة عنه قوله “‏معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، ومصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية”.

في المقابل، ذكر بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الرئاسة اتفقت مع مصر اليوم الجمعة على إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم إلى حين التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح.

فيما قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بالتزام مصر بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم وإن بايدن سيرسل فريقا رفيع المستوى إلى القاهرة في الأسبوع المقبل لبذل جهود لإعادة فتح معبر رفح.

وجاء تصريح البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي اليوم الجمعة بين بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي سياقٍ منفصل، أكدت مصادر مطلعة اليوم الجمعة أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عنيفة وغير مسبوقة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد لحظات من إصدار محكمة العدل الدولية قرارا بإنهاء الهجوم على المدينة، في حين تخوض المقاومة معارك ضارية ضد جيش الاحتلال في شمال وجنوب القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط مستشفى الكويت التخصصي وسط مدينة رفح، مؤكدا أن قوات الاحتلال تطلق النار على كل من يقترب من وسط رفح، وتمنع طواقم الإسعاف من إغاثة المصابين.

وشدد المراسل على أن الغارات على مختلف مناطق رفح خاصة وسط المدينة غير مسبوقة.