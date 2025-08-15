الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القبض على القاضي التونسي المعارض مراد المسعودي

منذ ساعة واحدة
علم تونس

علم تونس

A A A
طباعة المقال

قال محام تونسي “إن رجال أمن بزي مدني ألقوا القبض اليوم الجمعة، على القاضي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة مراد المسعودي من أمام مقر سكنه”.

وقال المحامي سمير بن عمر لرويترز “لا نعرف إلى حد الآن مكانه”.

وكانت محكمة تونسية قضت العام الماضي غيابيا بالسجن ثمانية أشهر على مراد المسعودي بتهمة “افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024” قبل أن تقرر إبقاء المسعودي مطلق السراح لحين البت في طعن على الحكم.

وأكد بن عمر أن عائلة المسعودي ومحاميه لا يعلمون التهمة الموجهة له ولا مكان احتجازه، مشيرا إلى أن المسعودي لا يزال قاضيا يتمتع بحصانة بعدما أوقفت المحكمة الإدارية قرارا رئاسيا بعزله مع مجموعة من القضاة في وقت سابق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب عن قمة ألاسكا: أريد وقفا سريعاً لإطلاق النار في أوكرانيا
البيت الأبيض
البيت الأبيض يدافع عن سيطرة إدارة ترامب على الشرطة في واشنطن
حادث قطار جنوب الدنمارك
إصابة عدة أشخاص في حادث قطار جنوب الدنمارك

الأكثر قراءة

الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
باراك وأورتاغوس في بيروت ولا عودة عن "حصرية السلاح"
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني
صفعة من عون وسلام في وجه لاريجاني!
سامي الجميل
سامي الجميل يرد على خطاب "نعيم قاسم"