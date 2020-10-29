استمع لاذاعتنا

القبض على مطلوبتين بجرم الاتجار بالبشر في بغداد

منذ ساعة واحدة
تاجرتا بشر في بغداد

تاجرتا بشر في بغداد

A A A
طباعة المقال

اعتقلت السلطات العراقية امرأتين بتهمة الاتجار بالبشر في بغداد خلال محاولاتهما بيع طفلة لا يتجاوز عمرها خمسة أيام.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، اعتقال امرأتين بتهمة الاتجار بالبشر في بغداد، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال جرت خلال محاولاتهما بيع طفلة لا يتجاوز عمرها خمسة أيام.

وقالت في بيان إن “مديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على متهمتين اثنتين مطلوبتين بجريمة الاتجار بالبشر في منطقة الحسينية ببغداد”.

وأضافت أن عملية الاعتقال جرت “بالجرم المشهود أثناء بيعهن طفلة تبلغ من العمر 5 أيام بمبلغ 20 مليون دينار عراقي (16 ألف دولار تقريبا)”.

وتابع البيان أن “عملية القاء القبض تمت بعد نصب كمين محكم والقبض عليهن وبصحبتهن طفلة أخرى تبلغ من العمر 8 أعوام، تبين ومن خلال التحقيقات قيامهن بشرائها بمبلغ 3.5 ملايين دينار”.

وازدادت مؤخرا عمليات الاتجار بالبشر أو بيع بعض العائلات لأطفالهم نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والأزمات المالية التي يعاني منها العراق.

    المصدر :
  • الحرة

المزيد من أخبار العالم

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلي: انتشار كورونا قد يكون نتيجة تسربه من مختبر عسكري
كورونا في بريطانيا
بريطانيا تعيد النظر في قائمة الدول الآمنة للسفر
هجوم نيس
مدعي عام فرنسا: 4 ضباط واجهوا المهاجم في كنيسة نيس وأطلقوا النار عليه

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

بريطاني يقفز من طائرة بدون مظلة لزيادة الوعي ضد الانتحار
نقص الحديد
أعراض تنذر بنقص الحديد في الجسم
واتساب
بهذه الطريقة يمكنكم حذف رسالة “واتساب” بعد يوم من إرسالها