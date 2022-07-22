الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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القبض على مواطن سعودي سهل دخول صحافي غير مسلم الى مكة

منذ 15 دقيقة
رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية

رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية

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أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الجمعة، القبض على مواطن سعودي متواطئ قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحافيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأميركية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.

كما نوّه المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، على جميع القادمين إلى المملكة، بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، وخصوصًا ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة، وأن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استناداً إلى الأنظمة ذات الصلة.

وقد تم إحالة قضية الصحافي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة.

يذكر أن صحافيا أميركيا (غير مسلم) قد نشر فيديو لجولة قام بها داخل مكة المكرمة عبر مروره المسار الخاص بالمسلمين، في مخالفة صريحة لأنظمة المملكة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، وأثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا الجهات المختصة بالتدخل، لتتحرك الأخيرة فورا ويتم القبض على من سهل له الدخول.

    المصدر :
  • العربية

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