"القبعات المكسيكية".. ترامب يشعل حرباً جديدة ضد الديمقراطيين!

منذ 17 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من الجمهوريين الجدل، بعد نشرهم مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي تظهر قادة ديمقراطيين وهم يرتدون قبعات مكسيكية وشوارب.

ونشر ترامب مقاطع بتقنية الذكاء الاصطناعي تظهر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بقبعات “سومبريرو” وشوارب.

وفي أحد المقاطع يقول جيفريز إنه “لا أحد يحب الديمقراطيين بعد الآن، لهذا السبب يسعى الحزب جاهدا لمنح المهاجرين غير الشرعيين رعاية صحية مجانية”.

كذلك نشر السيناتور الجمهوري تيد كروز مقطع فيديو آخر يظهر فيه 44 سيناتورا ديمقراطيا بنفس الهيئة، على أنغام نسخة ساخرة من أغنية “ماكارينا”.

وربط الجمهوريون هذه المقاطع باتهام الديمقراطيين بأنهم تسببوا في إغلاق الحكومة لتمويل الرعاية الصحية للمهاجرين غير النظاميين، بينما ينفي الديمقراطيون ذلك، مؤكدين أن هدفهم تمديد الإعفاءات الضريبية في قانون الرعاية الميسرة.

واعتبر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الفيديوهات “مضحكة”، مؤكدا أنها مجرد “سخرية سياسية”.

وانتقد المقاطع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، حليف ترامب، قائلا إنها “ليست أسلوبي”، ودعا إلى التركيز على إبقاء الحكومة مفتوحة.

ورد البيت الأبيض ساخرا بأن “السومبريرو سيبقى حتى يعيد الديمقراطيون فتح الحكومة”.

ووصف جيفريز المقاطع بأنها “مزيفة وعنصرية”، داعيا ترامب لمواجهته مباشرة، أما شومر فهاجم الرئيس قائلا إنه “يقضي وقته بالتسلية على الإنترنت مثل طفل في العاشرة”.

ودانت منظمات لاتينية مقاطع الفيديو، واعتبرتها “خطابا خطيرا ومضللا يعزز الصور النمطية ضد المجتمع اللاتيني”.

كما وصف مساعد في التكتل اللاتيني بالكونغرس المنشورات بأنها “عنصرية وسخيفة”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

