القتال في شرق أوكرانيا "معقّد".. وروسيا تحشد أكثر من 100 ألف جنديّ

اعتبرت كييف اليوم الثلاثاء، أنّ وضع القتال في شرق أوكرانيا “معقّد”، فيما قالت موسكو إنّ قواتها تقدمت في اتجاه مدينة كوبيانسك في الشمال الشرقي.

وتتضارب الروايات الروسية والأوكرانية بخصوص أحدث المعارك منذ شرعت كييف في هجومها المضاد في بدايات الشهر الماضي، لكن كلا الجانبين أشار إلى ضراوة القتال.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، أنّ قواتها تقدمت لما يصل إلى كيلومترين في اتجاه كوبيانسك، وهي تقاطع مهم للسكك الحديدية في منطقة خاركيف.

وكان الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، قال في وقت سابق اليوم إن روسيا ركزت قواتها في قطاع كوبيانسك لكن القوات الأوكرانية تصدها.

وأضاف على تطبيق تيليغرام: “الموقف معقد لكنه تحت السيطرة (في الشرق)”.

وتتزايد إشارة المسؤولين الأوكرانيين إلى زيادة النشاط العسكري الروسي بالقرب من كوبيانسك وفي ليمان القريبة منها في الشمال الشرقي. واستعادت أوكرانيا كلتا المدينتين أواخر العام الماضي.

وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أمس الاثنين، إن كييف استعادت أراضي تبلغ مساحتها أكثر من 210 كيلومترات مربعة منذ شنت هجومها المضاد في أوائل يونيو/ حزيران مدعومة بالأسلحة التي زودها بها الغرب.

لكن روسيا ما تزال مسيطرة على رقاع واسعة من الأرض عقب غزوها الشامل في فبراير/ شباط 2022.

بدوره، أعلن متحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية الأوكرانية، أنّ الجيش الروسي حشد أكثر من 100 ألف جندي وأكثر من 900 دبابة في المنطقة.

وذكر سيرسكي أنّ القوات الروسية تعزز احتياطاتها في قطاع باخموت شرق أوكرانيا لمحاولة إيقاف تقدم القوات الأوكرانية.

واستعادت القوات الروسية مجموعة قرى في الجنوب منذ بدء الهجوم المضاد، وقال متحدث عسكري إنها تتخذ مواقع حصينة بعد تقدمها.