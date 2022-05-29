القتال مستمر.. القوات الروسية تشنّ هجوما على مدينة سيفيرودونتسك

يواصل الجيش الروسي، يوم الأحد، تقدّمه في أوكرانيا مستهدفا مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد.

وفي آخر التطورات، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن القتال في مدينة سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا ما زال مستمرا مع قيام القوات الروسية بعمليات هجومية يوم السبت. وقالت الهيئة في بيان على صفحتها على “فيسبوك”: “شنت القوات الروسية عمليات هجومية في منطقة مدينة سيفيرودونتسك باستخدام المدفعية.. القتال مستمر”.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الوضع الميداني معقد جداً خصوصاً في دونباس وخاركيف. مضيفاً أن الهدف الأساسي هو تزويد بلاده بالأسلحة.

تفكيك 11 ألف لغم

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن القوات الروسية فككت أكثر من 11 ألف لغم “من مخلفات النازيين والقوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك”.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، إن “القوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ الروسية تواصل تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من الأجسام المتفجرة”. وأشار إلى أنه تم تفكيك 11300 لغم.

وكانت جمهورية دونيتسك أعلنت أن إزالة الألغام في منطقة ميناء ماريوبول اكتملت، وأن العمل جار حاليا لترميم الميناء.

قواعد أميركية على الساحل الأوكراني

يأتي ذلك فيما قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية – المدنية لمنطقة خيرسون، إن الولايات المتحدة، بحجة مساعدة أوكرانيا، قامت ببناء قواعدها البحرية على الساحل الأوكراني للبحر الأسود.

وأضاف ستريموسوف: “قام الأميركيون، تحت ستار مساعدة أوكرانيا، بإنشاء وتحديث مراكز وقواعد بحرية لهم على الساحل الأوكراني للبحر الأسود. ومن بينها القاعدة الموجودة في جزيرة بيرفومايسكي، عند مخرج مصب نهر دنيبر- بوج إلى البحر الأسود، ومدينة أوتشاكوف، ومنطقة نيكولاييف، حيث لا يزال النازيون الأوكرانيون يقصفون منطقة خيرسون من هناك”، مضيفا أن القواعد البحرية الأوكرانية كانت اسمية فقط، حيث تم بناؤها وتحديثها في الواقع بتنسيق من الأميركان.

كما أكد أن حدود المنطقة مع المناطق الأوكرانية الخاضعة لسلطة كييف مغلقة لأسباب أمنية.

وأضاف: “الحدود مغلقة حاليا لأسباب أمنية. إن عبور الحدود من منطقتي نيكولايف ودنيبروبتروفسك أمر خطير للغاية، بالنظر إلى القصف المنهجي للمسلحين الأوكرانيين. فبعد الهجمات الأخيرة من جانبهم قتل مدنيون كانوا في المنطقة العازلة، لذلك لا نوصي بالسفر إلى أوكرانيا على الإطلاق، تحت أي ذريعة. نتلقى الكثير من البيانات عن اختفاء الرجال الذين يتم أخذهم على الفور إلى الجيش الأوكراني كوقود للمدافع”.

وأضاف أنه من الممكن حاليا الذهاب من المنطقة إلى شبه جزيرة القرم أو الأجزاء المحررة من منطقة زابوروجيا، ومن هناك إلى جمهوريتي دونباس.