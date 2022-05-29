السبت 7 صفر 1444 ﻫ - 3 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القتال مستمر.. القوات الروسية تشنّ هجوما على مدينة سيفيرودونتسك

29 - مايو - 2022
جنود روس يعملون على إزالة الألغام من أراضي مصنع الصلب آزوفستال - رويترز

جنود روس يعملون على إزالة الألغام من أراضي مصنع الصلب آزوفستال - رويترز

A A A
طباعة المقال

يواصل الجيش الروسي، يوم الأحد، تقدّمه في أوكرانيا مستهدفا مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد.

وفي آخر التطورات، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن القتال في مدينة سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا ما زال مستمرا مع قيام القوات الروسية بعمليات هجومية يوم السبت. وقالت الهيئة في بيان على صفحتها على “فيسبوك”: “شنت القوات الروسية عمليات هجومية في منطقة مدينة سيفيرودونتسك باستخدام المدفعية.. القتال مستمر”.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الوضع الميداني معقد جداً خصوصاً في دونباس وخاركيف. مضيفاً أن الهدف الأساسي هو تزويد بلاده بالأسلحة.

تفكيك 11 ألف لغم

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن القوات الروسية فككت أكثر من 11 ألف لغم “من مخلفات النازيين والقوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك”.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، إن “القوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ الروسية تواصل تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من الأجسام المتفجرة”. وأشار إلى أنه تم تفكيك 11300 لغم.

وكانت جمهورية دونيتسك أعلنت أن إزالة الألغام في منطقة ميناء ماريوبول اكتملت، وأن العمل جار حاليا لترميم الميناء.

قواعد أميركية على الساحل الأوكراني

يأتي ذلك فيما قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية – المدنية لمنطقة خيرسون، إن الولايات المتحدة، بحجة مساعدة أوكرانيا، قامت ببناء قواعدها البحرية على الساحل الأوكراني للبحر الأسود.

وأضاف ستريموسوف: “قام الأميركيون، تحت ستار مساعدة أوكرانيا، بإنشاء وتحديث مراكز وقواعد بحرية لهم على الساحل الأوكراني للبحر الأسود. ومن بينها القاعدة الموجودة في جزيرة بيرفومايسكي، عند مخرج مصب نهر دنيبر- بوج إلى البحر الأسود، ومدينة أوتشاكوف، ومنطقة نيكولاييف، حيث لا يزال النازيون الأوكرانيون يقصفون منطقة خيرسون من هناك”، مضيفا أن القواعد البحرية الأوكرانية كانت اسمية فقط، حيث تم بناؤها وتحديثها في الواقع بتنسيق من الأميركان.

كما أكد أن حدود المنطقة مع المناطق الأوكرانية الخاضعة لسلطة كييف مغلقة لأسباب أمنية.

وأضاف: “الحدود مغلقة حاليا لأسباب أمنية. إن عبور الحدود من منطقتي نيكولايف ودنيبروبتروفسك أمر خطير للغاية، بالنظر إلى القصف المنهجي للمسلحين الأوكرانيين. فبعد الهجمات الأخيرة من جانبهم قتل مدنيون كانوا في المنطقة العازلة، لذلك لا نوصي بالسفر إلى أوكرانيا على الإطلاق، تحت أي ذريعة. نتلقى الكثير من البيانات عن اختفاء الرجال الذين يتم أخذهم على الفور إلى الجيش الأوكراني كوقود للمدافع”.

وأضاف أنه من الممكن حاليا الذهاب من المنطقة إلى شبه جزيرة القرم أو الأجزاء المحررة من منطقة زابوروجيا، ومن هناك إلى جمهوريتي دونباس.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مفاوضات احياء الاتفاق النووي
أميركا: الاتفاق النووي أفضل خيار للتعامل مع إيران
أزمة الطاقة بين أوروبا وروسيا تفاقمت منذ غزو أوكرانيا
الشتاء يهدد أوروبا وموسكو تستخدم الطاقة كسلاح
فلاديمير بوتين
هل سيلتقي بوتين برئيس وزراء المجر؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الراحل جورج الراسي وحاتم
بالصور والفيديو.. جويل حاتم تفتح النار على والدها وتحمله مسؤولية زواجها
جورج الراسي
تطور قضائي جديد في حادثة وفاة جورج الراسي
جويل حاتم وجورج الراسي
عندي إثباتات.. جويل حاتم تفجر مفاجأة بشأن رفيقة جورج الراسي في الحادث