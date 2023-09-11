أوكرانيا: استعدنا السيطرة على منصات تنقيب بحرية قرب القرم

أعلنت المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية استعادة السيطرة على منصات بحرية للتنقيب عن الغاز والنفط قرب شبه جزيرة القرم.

وذكرت عبر تطبيق تيليجرام أن قوات كييف استعادة السيطرة على منصات تنقيب تعرف باسم أبراج بويكو من روسيا في “مهمة فريدة من نوعها”.

وأشارت إلى أن روسيا، التي احتلت شبه الجزيرة وضمتها لأراضيها في 2014، استولت على المنصات في 2015. وتستخدمها موسكو لأغراض عسكرية منذ بدأت غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. ولم ترد روسيا على طلب للتعليق على التقرير بعد.

وقالت المخابرات في مقطع فيديو نشر على تيليجرام “بالنسبة لأوكرانيا، فإن استعادة السيطرة على أبراج بويكو له أهمية استراتيجية، ونتيجة له، فقدت روسيا القدرة على استخدامها لأغراض عسكرية”.

وأضافت “روسيا سُلبت قدرة السيطرة الكاملة على مياه البحر الأسود وهو ما يجعل أوكرانيا أقرب لاستعادة القرم”.

وذكرت أن اشتباكا اندلع خلال العملية بين قوات أوكرانية خاصة على قوارب وطائرة مقاتلة روسية، وأن المقاتلة تعرضت لأضرار وأُجبرت على التراجع.

وأضافت أنها حققت “مكاسب قيمة” مثل ذخائر هليكوبتر ونظام رادار قادر على تتبع ملاحة السفن في البحر الأسود.