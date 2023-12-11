روسيا: تفكيك شبكة أوكرانية تخطط لاغتيالات في القرم

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، وهو الجهة الرئيسية التي خلفت جهاز الاستخبارات السوفيتي (كيه.جي.بي)، اليوم الاثنين إنه فكك شبكة من العملاء الأوكرانيين في شبه جزيرة القرم وذلك لتورطهم في محاولات اغتيال شخصيات موالية لروسيا.

وأضاف أن الأهداف كان من بينها سيرجي أكسيونوف، رئيس شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا وأوليج تساريوف، العضو السابق في البرلمان الأوكراني وهو أيضا من الموالين لروسيا.

ونجا تساريوف على الرغم من إطلاق النار عليه مرتين في هجوم وقع في أكتوبر تشرين الأول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014. وقال مصدر في جهاز المخابرات الأوكراني لرويترز حينها إن إطلاق النار كان عملية تابعة لجهاز الأمن الأوكراني.

وأوضح جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن الشبكة الأوكرانية استهدفت بنية السكك الحديدية والبنية التحتية للطاقة في القرم وقالت إنها عثرت على مخابئ للأسلحة والمتفجرات واعتقلت 18 “عميلا ومتواطئا من الأجهزة الأوكرانية الخاصة”.