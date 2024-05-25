القسام تصعّد الهجمات في جباليا وتفجر منزلًا مفخخًا بالقوات الإسرائيلية

استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية قوات إسرائيلية بقذائف وصواريخ موجهة في جباليا ورفح بقطاع غزة، كما فجرت فيها منزلا مفخخا في مخيم جباليا، بالمقابل، أعلن جيش الاحتلال تدمير بنى تحتية ومواقع منصات إطلاق صواريخ للمقاومة.

فقد قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن عناصرها تمكنوا من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية خاصة بجوار عمارة “حبوب”، في مخيم جباليا شمالي القطاع، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أكدت تفجير عناصرها عبوة رعدية بقوة إسرائيلية قرب فتحة نفق شرق المخيم، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأعلنت القسام استهداف 4 دبابات إسرائيلية من نوع “ميركافا 4” بقذيفتي “الياسين 105” في مناطق مختلفة من مخيم جباليا، وقنص جندي إسرائيلي ببندقية “الغول” القسامية في منطقة المشروع، شمال شرقي معسكر جباليا.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهدافها بصاروخ موجه تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية متوغلين في منطقة “تبة زارع”، شمال شرقي مدينة رفح، وعرضت سرايا القدس صورا قالت إنها لقصف مستوطنة سديروت برشقات صاروخية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل القتال في مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى منطقة جباليا شمالي القطاع.

وأضاف الجيش، في بيان، أن قواته دمرت بنى تحتية، ومواقع منصات إطلاق صواريخ، ومباني عسكرية، وصادرت أسلحة، وقضت على مقاتلين فلسطينيين في منطقة جباليا شمالي القطاع.

وأكد البيان القضاء على خلية مقاتلين بعد إطلاقها النار على الجنود الإسرائيليين، في اشتباكات مباشرة بمدينة رفح، جنوبي القطاع، كما دمرت عبوات معدة للتفجير في رفح.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس في إحصائية جديدة لخسائره البشرية خلال الحرب على قطاع غزة، إصابة 8 عسكريين في معارك القطاع خلال الساعات الماضية.

وقال الجيش إنه منذ بداية الحرب، أصيب 3581 ضابطا وجنديا، بينهم 1781 خلال الهجوم البري. وأضاف أنه منذ بداية الحرب أيضا، قتل 634 ضابطا وجنديا، وأصيب 555 بجروح خطرة.

وفي 12 مايو/أيار، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية بمخيم جباليا وبعض المناطق المحيطة به، قبل أن يعلن في الـ15 من الشهر ذاته توسيع هذه العملية بعد مواجهة قواته “معارك شرسة”، على حد قوله.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.