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القسام تعلن استشهاد 3 من عناصرها بمعركة مع قوات الاحتلال بالضفة

منذ 37 دقيقة
عناصر من حماس

عناصر من حماس

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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، استشهاد ثلاثة من مقاتليها خلال معركة استمرت ساعات مع القوات الإسرائيلية بالقرب من مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وقالت كتائب القسام إن القتال استمر 15 ساعة، مضيفة أن من بين الشهداء قائد قواتها في طولكرم، علاء أديب شريتح.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن جماعة حماس التي تم استهدافها في طولكرم مسؤولة عن مقتل مواطن إسرائيلي وإصابة آخرين والتخطيط لهجمات على بلدات إسرائيلية، حيث أوضح في بيان: “في إطار العمليات الاستباقية، عثرت القوات على الإرهابيين في بلدة دير الغصون (8 كيلومترات من طولكرم) وقامت بإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى القضاء على أربعة إرهابيين”.

وأضافت أنه تم القبض على عنصر آخر في حين أصيب ضابط شرطة في العملية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المجموعة كانت مسؤولة عن هجوم وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قُتل فيه جندي احتياط إسرائيلي في الضفة الغربية.

    المصدر :
  • CNN عربي

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