"القسام" تعلن عن تنفيذ سلسلة عمليات نوعية بغزة

صرحت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس 27 حزيران/يونيو 2024، عن تنفيذ سلسلة عمليات نوعية في محاور القتال بمناطق مختلفة في قطاع غزة، باليوم الـ265 لطوفان الأقصى.

وأكدت القسام استهداف ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة الياسين ما أدى لتفحمها وقتل من فيها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق استهدف عناصر القسام غرفة قيادة لجيش الاحتلال في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما تمكن عناصر القسام من قنص جندي من جيش الاحتلال في محيط مسجد الشبيلي شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وكانت أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند للاحتلال بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع وهبوط الطيران المروحي في مكان الاستهداف لإخلاء القتلى والجرحى.

وأكدت كذلك استهداف دبابتين من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب القطاع وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة.