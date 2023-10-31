القسام تفتح النار من أحد الكمائن باتجاه آليات متوغلة.. وتستهدف 3 آليات إسرائيلية

أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها نصبت كمائن لجنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في قطاع غزة واشتبكت معهم في محاور عدة، في حين أوقع القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم الثلاثاء عشرات الشهداء والجرحى.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها فتحت النار صباح اليوم من أحد الكمائن باتجاه آليات متوغلة غرب منطقة التوام (شمال غربي قطاع غزة) واستهدفت 3 آليات إسرائيلية.

كما قالت كتائب القسام إنها استهدفت قوة راجلة إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم (شرق رفح) بقذائف هاون، وأضافت أنها دمرت آلية إسرائيلية شرق إيريز بعبوة ناسفة وقذيفتي “الياسين 105”.

وكانت الكتائب قالت إن مقاتليها اشتبكوا أمس مع جنود الاحتلال في شمال غربي القطاع، واستهدفت آليات شرق حي التفاح وآليتين أخريين توغلتا شرق حي الزيتون (جنوب شرق مدينة غزة) بقذائف “الياسين 150”.

وأضافت أنها قصف بقذائف الهاون آليات متوغلة شمال غرب بيت لاهيا الواقعة شمالي القطاع.