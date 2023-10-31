الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 31 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القسام تفتح النار من أحد الكمائن باتجاه آليات متوغلة.. وتستهدف 3 آليات إسرائيلية

منذ 13 دقيقة
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس

عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها نصبت كمائن لجنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في قطاع غزة واشتبكت معهم في محاور عدة، في حين أوقع القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم الثلاثاء عشرات الشهداء والجرحى.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها فتحت النار صباح اليوم من أحد الكمائن باتجاه آليات متوغلة غرب منطقة التوام (شمال غربي قطاع غزة) واستهدفت 3 آليات إسرائيلية.

كما قالت كتائب القسام إنها استهدفت قوة راجلة إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم (شرق رفح) بقذائف هاون، وأضافت أنها دمرت آلية إسرائيلية شرق إيريز بعبوة ناسفة وقذيفتي “الياسين 105”.

وكانت الكتائب قالت إن مقاتليها اشتبكوا أمس مع جنود الاحتلال في شمال غربي القطاع، واستهدفت آليات شرق حي التفاح وآليتين أخريين توغلتا شرق حي الزيتون (جنوب شرق مدينة غزة) بقذائف “الياسين 150”.

وأضافت أنها قصف بقذائف الهاون آليات متوغلة شمال غرب بيت لاهيا الواقعة شمالي القطاع.

 

    المزيد من أخبار العالم

    علم تايلاند
    تايلاند تستعين بقطر ومصر لبحث مصير رهائنها لدى حماس
    آثار القصف على غزة
    طوفان الأقصى
    جيش الاحتلال يفجر منزل نائب رئيس حماس.. ويقتحم بلدات بالضفة
    العاصمة الروسية- موسكو
    موسكو تحذر طوكيو: لم نعد نلمس فرصة لمواصلة الحوار وردنا سيكون حازما

    الأكثر قراءة

    آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان
    التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب
    من القصف على غزة
    طوفان الأقصى
    بالصورة.. "بيروت" تستشهد في فلسطين
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    جنرال "إسرائيلي": سنحتاج لـ 10 جنود مقابل كل مقاتل من القسام عند الاجتياح البري