القسام تفجر نفقا بقوة متوغلة في رفح وصحيفة عبرية تحصي عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي

كشفت المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق رفح جنوب قطاع غزة، فيما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت إحصائية جديدة للقتلى الإسرائيليين منذ بدء الحرب.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها فجرت عين نفق مفخخة شرق رفح في قوة هندسية إسرائيلية، مكونة من 3 آليات وحفار وعدد من الجنود، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وذكرت أيضا أنها قصفت قوات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة رفح بقذائف الهاون.

وكذلك، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة شرق رفح، كما بثت مشاهد لقصفها قوات الاحتلال بقذائف الهاون.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن العملية العسكرية ستستمر في رفح، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ذكر أنه يستهدف كتائب حركة حماس وبنيتها التحتية شرق رفح، وأضاف أن قوات اللواء 401 تواصل دهم الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وفي محاور أخرى، قالت كتائب القسام إنها استهدفت آليتين إسرائيليتين بقذيفة الياسين 105، وعبوة شواظ أثناء توغلهما جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، كما قصفت القوات المتوغلة في المنطقة نفسها بقذائف الهاون.

وأضافت القسام أنها استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع “دي-9” بقذيفة “تاندوم” جنوب شرق حي الصبرة في مدينة غزة.

وبثت القسام مقطعا مصورا بعنوان “سندكّ هيبة جيشكم”، يظهر تدريبات عسكرية للمقاومين وعرضا لأسلحتهم.

من جهتها، قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون مركزا للقيادة والسيطرة على خط الإمداد لمحور نتساريم جنوب مدينة غزة، كما قصفت جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محيط مسجد علي جنوب غرب حي الزيتون.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم، إن الجيش أكمل بناء 4 مواقع عسكرية كبيرة على طول محور نتساريم “تمهيدا لإقامة دائمة لمئات الجنود”.

في غضون ذلك، قالت مصادر للجزيرة إن طواقم إسعاف عسكرية إسرائيلية تعمل على نقل جنود مصابين من محور التوغل في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة له بقيادة الفرقة 99 تعمل في حي الزيتون وسط قطاع غزة، وأنها قضت على 25 هدفا في المنطقة الليلة الماضية.

إحصائية لقتلى إسرائيل

من جانب آخر، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزارتي الدفاع والتأمينات الإسرائيليتين أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل 1533 إسرائيليا، منهم 822 مدنيا، و711 من أفراد القوات الإسرائيلية بكل قطاعاتها.

ونفذت المقاومة الفلسطينية في ذلك التاريخ عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين، وتصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار الحصار على غزة.