السبت 27 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 11 نوفمبر 2023 |
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القسام تقصف حشدًا للآليات المتوغلة قرب "إيريز"

منذ 17 دقيقة
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس

عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس (رويترز)

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية عن قصف حشد للآليات الإسرائيلية المتوغلة غرب “إيريز” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

من جانبها، أعلنت “سرايا القدس” عن استهداف طائرة إسرائيلية من نوع “هيرون تي بي” وإصابتها بشكل مباشر.

وكان المتحدث بإسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” أبو عبيدة، قد أعلن أنها “دمرت أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي، منها 25 آلية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية”.

وقال: “وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة”، وأضاف: “المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة”.

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