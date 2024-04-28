القسام تكشف عن عملية نوعية في المغراقة وسط غزة.. إليكم التفاصيل

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن مقاتليها تمكنوا من استدراج قوة عسكرية إسرائيلية مؤللة وأوقعوها في كمين ألغام في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وأضاف بيان القسام أن المقاتلين استخدموا في الكمين عبوات ناسفة وصواريخ طائرات “إف 16” أطلقت على المدنيين ولم تنفجر.

كما قال كتائب القسام إنها قصفت بقذائف الهاون مقر قيادة للاحتلال في محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

فيما أفاد موقع روتر الإسرائيلي بمقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة.

ميدانيا أيضا، بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد مصورة قالت إنها لقصف مستوطنات غلاف غزة، وأكدت قصفها موقع فجة الإسرائيلي العسكري شرق غزة بدفعة صاروخية.

وقد انفجر صاروخ أُطلق من شمالي القطاع عند سقوطه في منطقة مفتوحة بإحدى المستوطنات في النقب الغربي، دون تفعيل صفارات الإنذار.