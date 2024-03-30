القسام توقع جنوداً إسرائيليين في خان يونس بين قتيل وجريح

يستمر الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر بارتكاب مجازر داخل قطاع غزة في حين وصل عدد الشهداء داخل القطاع إلى أكثر من 32 ألف، وسط سلسلة من الأزمات الصحية والاجتماعية التي تلاحق السكان وشبح المجاعة الذي يطاردهم.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت 30\3\2024 أنها قتلت وأصابت جنودا إسرائيليين في خان يونس، بينما تعرضت عدة مناطق في قطاع غزة لقصف إسرائيلي مكثف أوقع مزيدا من الشهداء.

فقد أعلنت الكتائب -في حسابها عبر تطبيق تليغرام- أنها استهدفت بعبوة “شواظ” دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح في خان يونس جنوبي القطاع.

وأكدت كتائب القسام هبوط 3 مروحيات إسرائيلية لإخلاء طاقم الدبابة في منطقة وسط البلد بخان يونس.

وكان الجناح العسكري لحماس أعلن أمس أن مقاتليه استهدفوا جنودا إسرائيليين داخل منزل في محيط مستشفى ناصر غربي خان يونس بواسطة قذيفة مضادة للتحصينات، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وبالتزامن، قالت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية خاصة في منطقة القرارة شمال خان يونس، كما استهدفوا آلية عسكرية بقذيفة مضادة للدروع في منطقة العقاد غربي المدينة.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له اليوم إنه يواصل العمليات في منطقة القرارة وحي الأمل بخان يونس، كذلك في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترف أمس بمقتل جندي وإصابة 16 آخرين من وحدة “إيغوز” بينهم 6 جروحهم خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن 81 عسكريا أصيبوا في المعارك منذ الأحد الماضي.

وقد رصد فريق الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية مروحيات عسكرية تهبط في مستشفى “إيخيلوف” بتل أبيب، تنقل جنودا جرحى من قطاع غزة. ونقلت مواقع إسرائيلية صباح أمس صورا لهبوط مروحية عسكرية بمستشفى سوروكا في بئر السبع تقل أيضا جنودا جرحى من المعارك.

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر بالقطاع راح ضحيتها 82 شهيدا و98 مصابا خلال 24 ساعة. وقالت الوزارة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 32 ألفا و705 شهداء، و75 ألفا و190 جريحا.

وقد أفاد مراسل الجزيرة بوصول جثماني شهيدين لمستشفى غزة الأوروبي إثر استهداف الاحتلال فلسطينيين في عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بينما سجلت إصابات جراء قصف وإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي غربي المدينة.

يأتي ذلك، بينما شنت الطائرات الإسرائيلية أحزمة نارية عنيفة شرق مدينة خان يونس، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي للمنطقة.

وفي الإطار، أفاد مراسل الجزيرة بأن الآليات المتوغلة داخل مخيم خان يونس أطلقت النار بشكل مكثف في محيط مجمع ناصر الطبي ودمرت عددا من المنازل.

ووسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف منطقتي المغراقة والزهراء، كما أفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف محيط جسر وادي غزة شمالي محافظة الوسطى.

من جانبها، ذكرت قالت قناة “الأقصى” الفضائية أن زوارق الاحتلال العسكرية تطلق النار بشكل مكثف باتجاه سواحل محافظة وسط قطاع غزة.

وفي غضون ذلك، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة لليوم الـ13 على التوالي.

وأضاف المراسل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف وحرق عددا كبيرا من منازل المواطنين في محيط مستشفى الشفاء.

من جهتها، قالت بلديات المحافظة الوسطى بالقطاع -في بيان- إن الاحتلال قصف مقري بلديتي البريج والزوايدة وأخرجهما عن الخدمة، وإن إسرائيل تعمل بشكل مستمر على جعل القطاع غير صالح للسكن.

وكان القصف الإسرائيلي أوقع أمس عشرات الشهداء بينهم نازحون تعرضوا للاستهداف في حي الشجاعية بمدينة غزة.