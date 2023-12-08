القسام: مقتل جندي أسير خلال محاولة إسرائيلية لتحريره

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)- أن جنديا إسرائيليا أسيرا قتل في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة في اشتباك بين مقاتليها وقوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ عملية إنقاذ.

وذكرت كتائب القسام في بيان “تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة”. ولم يحدد البيان عدد القتلى والمصابين.

وأعلن بيان القسام هوية الجندي الأسير الذي قتل وقال إن اسمه ساعر باروخ (25 عاما) كما ذكر البيان رقمه التعريفي.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للحصول على تعليق على الواقعة.

وقالت إسرائيل من قبل إنها حررت مجندة كانت من بين المحتجزين في قطاع غزة في أواخر أكتوبر تشرين الأول وأشارت إلى أنها قد تنفذ عمليات مماثلة لاستعادة من تبقى من المحتجزين إن أمكن.