القصف الإسرائيلي مستمر.. وأطفال غزة في أشد مراحل سوء التغذية

على وقع العدوان المستمر على قطاع غزة ومع اقفال المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية، منذ استئناف الحرب الشهر الماضي واستمرار القصف أعلن الجيش الإسرائيلي قصف موقع في جباليا شمال القطاع.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان على حسابه في إكس الخميس أن الطائرات الإسرائيلية أغارت “على مجمع قيادة وسيطرة تابع لحركتي حماس والجهاد في جباليا”.

كما زعم أن الموقع المذكور استخدم من قبل عناصر الحركتين لتنفيذ هجمات على إسرائيل. واتهم المنظمات الفلسطينية المسلحة التي وصفها بالإرهابية باستغلال المرافق المدنية والسكان كدروع بشرية.

أتت تلك التطورات الميدانية، بعدما أفادت مصادر “للعربية” بأن الجيش الاسرائيلي واصل قصف المناطق الشرقية لمدنية غزة بشكل مكثف.

فيما استهدفت الطائرات الحربية خيمة تأوي نازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين.

كما نفذت الطائرات الاسرائيلية عدة غارات على مدينة خان يونس جنوبي القطاع مستهدفه خيمة في منطقة المواصي المدينة أسفر عن استشهاد طفلين وعدة أصابات.

بالتزامن، أكد مدير طبي في مجمع ناصر الطبي أن “أطفال غزة في أشد مراحل سوء التغذية وسط صعوبة متابعتهم طبيا بسبب نقص الادوية العلاجية وحليب الاطفال”.

كما أشار إلى أن القطاع يمر في المرحلة الخامسة من سوء التغذية وهي المرحلة الأشد وفق منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن إسرائيل تواصل اغلاق المعابر مانعة دخول المساعدات الانسانية منذ عدة أشهر، ما فاقم معاناة سكان القطاع وأدى الى انتشار سوء التغذية.

في حين أكدت الأمم المتحدة مرارا خلال الفترة الماضية أن الجوع يتمدد في القطاع المدمر، داعية إلى السماح بادخال المساعدات الغذائية والطبية.

وكانت إسرائيل استأنفت في 18 مارس الماضي الحرب، بعد انهيار اتفاق الهدنة الهش مع حماس، فيما لا تزال المفاوضات الجارية عبر الوسطاء عاجزة على التوصل لاتفاق يخفف من معاناة الغزيين.