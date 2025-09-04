الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
القصف الإسرائيلي يدفع المزيد من الفلسطينيين إلى النزوح في مدينة غزة

منذ 14 دقيقة
لاجئ فلسطيني يجر متاعه خلفه، وهو يفر من عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة غزة، 1 سبتمبر 2025. رويترز

دفع القصف الإسرائيلي المزيد من الفلسطينيين إلى النزوح في مدينة غزة، اليوم الخميس، بينما رفض آلاف السكان أوامر الاحتلال الإسرائيلي بالمغادرة وبقوا بين الأنقاض في مواجهة أحدث تقدم إسرائيلي.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن 28 شخصا على الأقل استشهدوا بنيران إسرائيلية في القطاع اليوم الخميس، معظمهم في مدينة غزة.

وأثارت الحرب الإسرائيلية انتقادات دولية بسبب الأزمة الإنسانية الشديدة في القطاع، وتسببت في تعبير غير معتاد عن القلق داخل إسرائيل تضمن روايات عن وجود توتر بين بعض القادة العسكريين السياسيين بشأن استراتيجية الحرب.

وقال سكان إن إسرائيل قصفت أحياء الزيتون والصبرة والشجاعية في مدينة غزة من البر والجو. وتوغلت الدبابات أيضا في الجزء الشرقي من حي الشيخ رضوان في شمال غرب وسط المدينة، مما أدى إلى تدمير منازل واشتعال حرائق في خيام.

ولم تدل إسرائيل بتعليق على هذه التقارير.

ودُمر جزء كبير من مدينة غزة في الأسابيع الأولى للحرب بين أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني 2023. وكان يعيش هناك قبل الحرب حوالي مليون شخص، ويعتقد أن مئات الآلاف عادوا للعيش بين الأنقاض، خاصة وأن إسرائيل أمرت السكان بالخروج من مناطق أخرى وشنت هجمات في أماكن أخرى.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن أقل من نصف هذا العدد غادر، وإن عدة آلاف لا يزالون في طريق التقدم الإسرائيلي.

  • رويترز

