القصف الصاروخي الروسي يودي بحياة 3 ويصيب 16 في خاركيف الأوكرانية

آثار الدمار في خاركيف - رويترز

كشف مسؤولون محليون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أن صواريخ روسية أصابت ثلاثة مواقع في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين.

وتشير الروايات إلى أن الصواريخ أصابت مبنى سكنيا من خمسة طوابق ومتجرا في مبنى من ثلاثة طوابق ومصنعا للخياطة.

وقال المسؤول المحلي أوليه سينيهوبوف إن الهجمات على منطقة نوفوبازارسكي بالمدينة استخدمت تكتيك “النقر المزدوج” الذي لوحظ في الآونة الأخيرة ويعني توجيه ضربة ثانية بعد وقت قصير من ضربة أولى على موقع معين.

وذكر أنه بحسب المعلومات الأولية فقد تم استخدام صواريخ إس-300.

وقال فولوديمير تيموشكو قائد شرطة خاركيف إنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى نظرا لحجم الدمار واحتمال حدوث إصابات بشظايا.

وصمدت خاركيف أمام التقدم الروسي في الأسابيع الأولى من الغزو، لكنها تتعرض منذ أسابيع لهجمات روسية متكررة.

وتنفي موسكو تعمد استهداف المدنيين. وسقط الآلاف بين قتيل وجريح منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.