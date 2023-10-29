الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
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القصف مستمر.. ونداءات استغاثة بعد عودة الإتصالات إلى قطاع غزة

منذ 42 دقيقة
قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة

قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة

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يوم جديد من المعاناة داخل قطاع غزة، فيما يستمر العدو الإسرائيلي باستهداف الأحياء السكنية والمدنيين بشكل مستمر، وسط دمار كبير وأوضاع إنسانية صعبة، وفي آخر التطورات، أفادت “العربية” بإصابة ضابط وجندي إسرائيليين في اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين شمالي غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم 450 هدفا تابعا لحماس في غزة خلال الساعات الأخيرة، مشيراً إلى استهداف نقاط مراقبة ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات في غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات إضافية دخلت إلى قطاع غزة في إطار توسيع العملية البرية التي تشنها إسرائيل على غزة.

هذا وفيما دوّت صفارات إنذار في بلدات غلاف غزة، بحسب الإعلام الإسرائيلي، وأفادت “العربية” بوجود دمار كبير في محيط مجمع الشفاء الطبي جراء الغارات الإسرائيلية، مضيفاً أن الغارات استهدفت منازل في جباليا ومخيم النصيرات بقطاع غزة، إضافة إلى قصف مدفعي إسرائيلي مستمر على شرق خان يونس وشرق رفح.

وتزامنا، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة بتلقيه نداءات استغاثة كثيرة بعد عودة الاتصالات للقطاع، ووصفت الهيئة الإغاثية الوضع الميداني بأنه يزداد صعوبة، مشيرة إلى نفاد مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف بشكل كامل.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن حجم المساعدات الحالي ضعيف للغاية ويغطي 3% فقط من احتياجات القطاع الطبي.

وفيما بدأت خدمة الإنترنت تعود تدريجيا إلى قطاع غزة بعد أن انقطعت، الجمعة، خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات الأشخاص قتلوا، وأصيب مئات في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم الأحد.

وذكرت الوكالة أن هناك العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض. يأتي هذا بينما تواصل الطائرات الإسرائيلية شن حملة قصف عنيف على مناطق مختلفة من قطاع غزة لليلة الثانية على التوالي.

    المصدر :
  • العربية

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