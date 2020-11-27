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القضاء الإيراني يشكل لجنة لملاحقة المتهمين باغتيال سليماني

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2020 8:19 مساءً
قاسم سليماني

قاسم سليماني

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أعلن قاضي التحقيق الخاص في قضية اغتيال قاسم سليماني ورفاقه،سيد أشرفي، تشكيل لجنة لملاحقة وتعقب المتهمين، في محكمة طهران.

وعقد اجتماع لمتابعة وتحري الجوانب القانونية في قضية اغتيال سليماني ورفاقه في عدلية محافظة طهران، بحضور مجموعة من المسؤولين القضائيين.

وخاطب نائب رئيس عدلية طهران، مسعود ستايشي، قاضي التحقيق الخاص بقضية اغتيال قاسم سليماني، وقال إن “اهتمامكم ينطلق من المراعاة الشاملة للظروف والقوانين الدولية والمحلية”.

من جانبه قال قاضي التحقيق الخاص، سيد أشرفي، إنه منذ الأيام الأولى بدأ التحقيق في هذه القضية وأحيل هذا الأمر إلى المحكمة الخاصة للشؤون الدولية (المنطقة رقم 20) وتم إجراء التحقيق تحت إدارة المدعي العام في طهران.

وأضاف أنه وبأمر من رئاسة السلطة القضائية، كانت هيئة المستشارين مسؤولة عن جمع الأدلة والوثائق، وبدأت الهيئة القضائية، التحقيقات حسب الاجراءات المتبعة.

وتابع: “قدمت تفاصيل المتهمين الأمريكيين الـ 45 المتورطين في هذه القضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين عبر منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) وبسبب الأجواء السياسية السائدة، تم الامتناع عن إصدار مذكرات التوقيف ضد المتهمين، لكن التحقيقات مستمرة”.

وأضاف أنه “تم تنظيم وكالة قضائية وإرسالها إلى 6 دول توجد بها قواعد أمريكية، وعلمنا مؤخرا أن الحكومة العراقية أعدت ردا على هذه الوكالة القضائية وترسله عبر القنوات الدبلوماسية”.

وأكد: “نحاول حاليا تنظيم وكالة قضائية لإرسالها إلى القضاء الأمريكي، ونعتزم وضع القضاء الأمريكي على المحك لمعرفة ما إذا كان سيبت بالاتهامات الموجهة إلى المتهمين”.

وتابع، بسبب أن بعض المتهمين يسافرون إلى دول مجاورة، تم تشكيل لجنة لملاحقة وتعقب المتهمين في محكمة طهران.

واختتم سيد أشرفي قائلا: “نحن الآن بصدد الانتهاء من مرحلة التحقيق ونقوم حاليا بإصدار أمر نهائي ولائحة الاتهام”، بحسب  “فارس”.

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