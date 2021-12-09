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القضاء البريطاني قد يفصل غدا في طعن واشنطن بقرار رفض تسليم أسانج

9 - ديسمبر - 2021
مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج

مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج

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من المرتقب أن تصدر محكمة لندن العليا حكمها، غدا الجمعة، بشأن طعن الحكومة الأمريكية بقرار رفض تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع “ويكيليكس”، لواشنطن.

واستمعت المحكمة مؤخرا إلى طعن واشنطن ضد قرار محكمة أدنى رفضت تسليم الصحفي المتهم بتسريب وثائق أمريكية سرية.

وفي الحكم السابق، صرحت القاضية فانيسا باريتسر بأنها لا تستطيع الموافقة على التسليم لأنه سيكون “قمعيا”، باعتبار أن أسانج معرض لخطر تدهور صحته العقلية والانتحار في سجون الولايات المتحدة.

ويلاحق أسانج في الولايات المتحدة لنشره عام 2010 على موقع “ويكيليكس” أكثر من 700 ألف وثيقة تتعلق بنشاطات واشنطن العسكرية والدبلوماسية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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