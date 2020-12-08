القضاء يلاحق مساعد روحاني بتهمة “إهانة الخميني”

بعد اتهامه بإهانة الخميني، وبعد أيام قليلة من إعلان إدانة نائبة سابقة للرئيس. أعلنت السلطات القضائية، اليوم الثلاثاء، ملاحقات جنائية بحق أحد مساعدي الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزير البيئة عيسى كالانتري.

ويواجه كالانتري إجراءات قضائية أمام محكمتين في طهران، وذلك بحسب الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، خلال مؤتمر صحفي بث عبر الإنترنت.

وأضاف إسماعيلي أن الملاحقات في حق كالانتري تتعلق ”بمشاكل عدة، مثل وضع (بحيرة في شمال إيران) وحوادث سجلت فيها وتصريحات له انتشرت في الفترة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي“. ولم يعط الناطق أي تفاصيل أخرى حول ما يؤخذ على هذه الشخصية المعتدلة.

وأكد: ”تم الاستماع إلى تفسيراته. وعلينا الانتظار لنعرف قرار القضاء“.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، اتهم محافظون كالانتري بإهانة ذكرى آية الله الخميني مرشد الثورة الإيرانية، في مقابلة نشرت في كانون الأول/ديسمبر 2019.

ورفض كالانتري في الفترة الأخيرة هذه الاتهامات، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.

وأوضح نائب الرئيس الإيراني: ”من يستمع إلى المقابلة كاملة يعرف أنها لا تتضمن أي إهانة. من غير المنطقي التوصل إلى استنتاجات من مقطع من 20 إلى 40 ثانية، فيما المقابلة تمتد ساعتين“.

وأتى الكشف عن هذه الملاحقات بعد أيام قليلة من إدانة شهیندخت مولاوردي، وهي نائبة سابقة للرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون المرأة.

وقالت وكالة“فارس“، إنه حكم عليها بالسجن سنتين بعد إدانتها بتهمة ”تقديم معلومات ووثائق سرية … بهدف زعزعة الأمن القومي“.

وأعربت المسؤولة السابقة عن نيتها استئناف الحكم.

وتتعرض حكومة روحاني، منذ أشهر، لهجمات قوية من المحافظين الذين يشكلون غالبية في البرلمان، منذ انتخابات شباط/فبراير، التي شهدت نسبة امتناع قياسية.