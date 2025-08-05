القطاع الخاص السعودي يواصل النمو رغم تباطؤ الإنتاج

أظهر تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية شهد نموا قويا في يوليو تموز، وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، إذ ازداد خلق فرص العمل استجابة للطلب المحلي القوي.

وانخفضت القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات إلى 56.3 في يوليو تموز من 57.2 في يونيو حزيران، وظل المؤشر أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.

وقال نايف الغيث، وهو خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، “حافظ الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية على مسار نمو قوي في شهر يوليو، مدعوما بارتفاع الإنتاج والأعمال الجديدة واستمرار خلق فرص العمل”.

وتباطأ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2022، إذ أبلغت الشركات عن تحديات مثل زيادة المنافسة وانخفاض إقبال العملاء.