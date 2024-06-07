القناة 12 العبرية: غالبية الإسرائيليين يعارضون استمرار نتنياهو ويدعمون صفقة تبادل الأسرى

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية نتائج لافتة حول مواقف الإسرائيليين من رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وصفقة تبادل الأسرى.

كشفت النتائج أن 62% من المشاركين في الاستطلاع لن يصوتوا لأي حزب يدعم استمرار نتنياهو في الحكم. تعكس هذه النسبة المتزايدة من المعارضة قلقاً متزايداً بين الإسرائيليين حول استمرار قيادة نتنياهو.

فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، أشار 56% من المستطلعين إلى ضرورة موافقة الحكومة على صفقة تبادل الأسرى، مما يعكس رغبة قوية في حل قضية الأسرى وتحقيق تقدم في هذا الملف الشائك.

كما أفاد 56% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يعتقدون أن الاعتبارات الأساسية لنتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى تنبع من دوافع سياسية بحتة، مما يثير تساؤلات حول نوايا رئيس الوزراء في هذا السياق.

وتعكس هذه النتائج انقساماً كبيراً في الرأي العام الإسرائيلي حول سياسات نتنياهو وقضية تبادل الأسرى، مما قد يؤثر على المشهد السياسي في إسرائيل خلال الفترة المقبلة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.