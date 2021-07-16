الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القوات الأفغانية تطلق عملية لاستعادة معبر حدودي مع باكستان

16 - يوليو - 2021
أفغانستان

أفغانستان

A A A
طباعة المقال

اشتبكت القوات الأفغانية مع مقاتلين من طالبان، اليوم الجمعة، بعدما شنت عملية لاستعادة السيطرة على معبر ”سبين بولداك“ الحدودي الرئيسي مع باكستان، فيما كثفت العواصم الإقليمية جهودها لإقناع الأطراف المتحاربة بالحوار.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية قندهار جمال ناصر بركزاي إن “القوات الأفغانية تقاتل عناصر طالبان الذين احتموا في منازل مدنيين”.

وأكد مواطنون أن القوات الأفغانية تنتشر في السوق الرئيسية بالبلدة الحدودية.

وكانت حركة “طالبان” قد سيطرت على المعبر في وقت سابق هذا الأسبوع، في إطار هجوم واسع شنه المتمردون في مطلع مايو مع بدء خروج القوات الأمريكية من البلد.

ويعد المركز الحدودي أحد أهم المعابر من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إلى “طالبان” إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تتمركز قيادة “طالبان” منذ عقود وينتشر عدد غير معروف من المقاتلين الاحتياطيين الذين يرسلون إلى أفغانستان للقتال.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

بريطانيا تشهد موجات حر غير مسبوقة
مطالبات للحكومة البريطانية بمواجهة أزمة غلاء المعيشة
الدولار
جولدمان ساكس: الأسباب التي تدفع أسعار النفط للارتفاع ما زالت قوية
من محادثات فيينا النووية
بعد محادثات غير مباشرة مع واشنطن.. وفد التفاوض الإيراني يعود إلى طهران

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
وزارة الطاقة
أول تعليق لوزارة الطاقة حول فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية