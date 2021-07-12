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القوات الأفغانية تعلن مقتل 7عناصر من "طالبان"

12 - يوليو - 2021
جندي أفغاني يركب على آلية تابعة للجيش الأفغاني

جندي أفغاني يركب على آلية تابعة للجيش الأفغاني

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، على حسابها عبر “تويتر”، مقتل 7عناصر من حركة “طالبان” وإصابة 12 آخرين في عملية نفذها الجيش وقوات الأمن الوطنية الأفغانية بولاية فراه.

و قالت وزارة الدفاع: “قتل 7 إرهابيين من طالبان وأصيب 12 آخرون، في عملية نفذتها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في منطقة بوش رود بولاية فراه، أمس الأحد”.

وأضافت: “كما تم تدمير سيارتين وكمية من أسلحتهما وذخائرهما”.

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