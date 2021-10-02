القوات الأمنية العراقية بجميع أنواعها دخلت في حالة الإنذار

كشفت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، اليوم السبت، عن إجراءات الطوارئ الخاصة في يوم الاقتراع، فيما أكدت إكمال جميع التحضيرات والخطط الخاصة لتأمين الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إن “اللجنة أكملت جميع التحضيرات والخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع، كما أجرت عددا من الممارسات الأمنية وستجرى ممارسات أخرى للتأكد من تنفيذ الخطة بشكل كامل وتحديد الثغرات وتطوير الإيجابيات”.

وأضاف، أن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية”.

وأشار الشمري إلى أن “القوات الأمنية بجميع أنواعها دخلت في حالة الإنذار بدءا من اليوم وستستمر إلى ما بعد الانتخابات ولن تسمح لأحد بالتأثير على الناخبين”.

وتابع، أن “الإجراءات ستشمل غلق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات، وكذلك غلق مداخل المحافظات ومنع التنقل بين المحافظات وحظر حركة عجلات الحمل والدراجات والعربات بمختلف أنواعها بجميع المدن وتوقف القطارات”.

وبين الشمري، أن “الإجراءات شملت أيضا تخويل اللجنة الأمنية العليا بفرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة، بالإضافة إلى منع جميع التجمعات البشرية بكافة أنواعها وكذلك عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع، كما يمنع اصطحاب الأسلحة النارية والأدوات الجارحة إلى داخل مراكز الاقتراع أو محيطها بشكل نهائي حتى المجازة منها باستثناء الأجهزة الأمنية المكلفة بواجب الأمن الانتخاب”.