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القوات الأميركية على وشك إتمام الانسحاب من أفغانستان

30 - يونيو - 2021
القوات الأميركية في أفغانستان

القوات الأميركية في أفغانستان- أرشيفية

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أفاد مسؤولون أميركيون لوكالة “رويترز” بأن الجيش الأميركي أصبح على وشك إتمام انسحابه من أفغانستان، الذي قد يختتم خلال أيام.

لم تشمل عملية الانسحاب القوات التي ستبقى لحماية الدبلوماسيين والسفارة الأمريكية في أفغانستان، وقد تتولى مهام المساعدة في تأمين مطار كابل.

حسب المصادر الأميركية، فمن المقرر أن يبقى في أفغانستان نحو 650 عسكريا أمريكيا لحماية السفارة.

وتوقفت السلطات الأميركية عن نشر تفاصيل بشأن وتائر انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في وقت سابق من يونيو الجاري، بعد انسحاب 50% من القوات والمعدات.

كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد تعهدت بإتمام الانسحاب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، وذلك بعد تأخر واشنطن عن الجدول المتفق عليه أصلا مع حركة “طالبان”، وهو بحلول مايو من العام الجاري، وذلك بحسب “رويترز”

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