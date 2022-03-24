القوات الأوكرانية تتصدى لمحاولة تقدم روسية في محيط كييف

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها صدت محاولة تقدم روسية في محيط كييف.

يأتي ذلك في وقت تتم فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الخميس، أسبوعها الرابع، فيما يستمر التصعيد والحشد من الجانبين.

بينما أفادت وزارة الدفاع الروسية بالسيطرة على مدينة إيزيوم في منطقة خاركيف، مؤكدة قصف 60 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الليل، إضافة إلى تدمير 257 طائرة مسيرة، وأكثر من 200 نظام صاروخي أوكراني منذ بدء العملية.

الدفاع الروسية أضافت: “اكتشفنا أدلة تثبت تورط أميركا في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.. ولدينا أدلة تثبت أن أميركا كانت تطور سلالة من الجمرة الخبيثة في أوكرانيا”.

وقالت إن تمويل واشنطن للنشاطات البيولوجية في أوكرانيا مرتبط بصندوق نجل بايدن، مضيفة بالقول: صندوق استثماري يقوده “هانتر بايدن” يمول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

وميدانيا، قُتل 4 أشخاص على الأقل، بمن فيهم طفلان، وأُصيب 6 بجروح جرّاء قصف روسي ليلي في شرق أوكرانيا، حسب ما أعلن حاكم منطقة لوغانسك، الخميس، متهمًا القوات الروسية باستخدام قنابل الفوسفور. واتهم مسؤولون آخرون في المنطقة روسيا باستخدام هذه القنابل أيضًا في الأيام الأخيرة.

وقبلها، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post بأن مدينة ماكاريف الاستراتيجية تخضع أغلب مناطقها للقوات الروسية، وأن قوات أوكرانية تسيطر على جزء يسير من المدينة الحيوية.

وتزامنا، أفادت وكالة “سبوتنك” الروسية بحصولها على وثائق تكشف تدريب بريطانيا لجنود أوكران للقتال في دونباس.

فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية تكبدت آلاف الخسائر البشرية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ومن المرجح أن تعمل روسيا على تعبئة قواتها من جنود الاحتياط والمرتزقة والشركات العسكرية الخاصة لتعويض خسائرها البشرية.

يأتي ذلك فيما قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، إنه تم التوصل إلى اتفاق على إقامة 7 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من بلدات ومدن أوكرانية اليوم الخميس.

وأضافت أن المدنيين الذين يحاولون مغادرة ماريوبول المحاصرة سيجدون وسائل نقل في بيرديانسك القريبة، موضحة أن روسيا لا تسمح بإقامة ممر آمن من أو إلى وسط المدينة الساحلية الجنوبية.