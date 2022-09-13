القوات الأوكرانية تتقدم في خاركيف مع احتدام القتال

قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، الثلاثاء، إن القتال ما زال محتدما في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا لكن القوات الأوكرانية تحقق تقدما كبيرا لأنها متحفزة كثيرا ولأن العملية العسكرية التي تنفذها جيدة التخطيط.

وقالت ماليار في مقابلة “الهدف هو تحرير منطقة خاركيف وما وراءها (أي) جميع الأراضي التي احتلها الاتحاد الروسي. القتال مستمر في (منطقة خاركيف)، ما زال من السابق لأوانه القول إن السيطرة (الأوكرانية) الكاملة تحققت على منطقة خاركيف”.

ومضت قائلة “تنبع قوتنا من حقيقة أننا متحفزون للغاية وأننا نخطط لعملياتنا بدقة”. وأضافت أن أوكرانيا اتخذت قرار المضي قدما بعمليتها في منطقة خاركيف بسبب النجاحات التي تحققت من قبل.

وكانت ماليار تتحدث على الطريق إلى بالاكليا وهي مركز إمداد عسكري أساسي استعادته القوات الأوكرانية في أواخر الأسبوع الماضي خلال هجوم مضاد أجبر القوات الروسية على الفرار إلى أماكن أبعد شرقا.

وتقع بالاكليا على بعد 74 كيلومترا جنوب شرقي مدينة خاركيف عاصمة إقليم خاركيف وثاني أكبر مدينة أوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الليلة الماضية إن أوكرانيا استعادت إلى الآن 6000 كيلومتر مربع تقريبا من الأراضي التي احتلتها روسيا لكنه ناشد الغرب الإسراع بتقديم شحنات الأسلحة إليها.

وردت روسيا، التي ما زالت تسيطر على نحو خمس مساحة البلاد بعد غزوها الذي بدأ يوم 24 فبراير شباط، على النجاحات التي حققتها أوكرانيا في ميدان القتال بقصف محطات توليد الكهرباء والبنية التحتية الأساسية الأخرى مما تسبب في انقطاعات للتيار في خاركيف وغيرها.