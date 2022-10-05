القوات الأوكرانية تتقدم في لوغانسك.. والكرملين يتعهد بالرد

أعلنت أوكرانيا يوم الأربعاء، تقدم قواتها في منطقتها لوغانسك (شرق) التي كان يسيطر عليها الروس بالكامل تقريبا حتى الآن، كما صرح حاكمها الأوكراني سيرغي غايداي.

وقال غايداي في تسجيل فيديو نشر على تلغرام “الآن أصبح الأمر رسميا. بدأت إزالة الاحتلال من منطقة لوغانسك وتم تحرير العديد من البلدات من الجيش الروسي”.

إلى ذلك تعهد الكرملين الأربعاء، باستعادة الأراضي التي فقدتها موسكو أخيرًا في المناطق التي ضمتها في جنوب وشرق أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه المناطق ستبقى مع روسيا “إلى الأبد”.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين ردًّا على سؤال حول الحدود الدقيقة لهذه المناطق التي تم ضمها، إذ تخلت القوات الروسية عن بعض البلدات بعد هجمات مضادة أوكرانية، أنه “ستتم استعادة بعض الأراضي وسنواصل الاستفتاء مع السكان (المحليين) بشأن رغبتهم في العيش في روسيا”.

واستكمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء رسميا ضم أكثر من 15 بالمئة من مساحة أوكرانيا، في وقت تكافح فيه القوات الروسية لعرقلة هجوم أوكراني مضاد على أجزاء واسعة من المناطق التي جرى ضمها.

وفي أكبر توسيع للأراضي الروسية في ما لا يقل عن نصف قرن، وقع بوتين قوانين لضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية ومنطقة خيرسون ومنطقة زابوريجيا إلى روسيا.

وأعلن مجلس الدوما، الغرفة الأدنى بالبرلمان الروسي، أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أربعة قوانين دستورية اتحادية بشأن دخول جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين وزابوريجيا وخيرسون إلى روسيا الاتحادية”.