القوات الأوكرانية: تدمير 6 طائرات مسيرة وصاروخ أطلقتهم روسيا

قالت القوات الجوية الأوكرانية الأحد إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت ست طائرات مسيرة هجومية وصاروخ كروز أطلقتهم روسيا خلال الليل، مضيفة أن روسيا أطلقت في المجمل تسعة صواريخ كروز على أوكرانيا.

وفي وقت سابق قال التلفزيون الرسمي الروسي الجمعة 20\10\2023 إن الرئيس فلاديمير بوتين زار مقرات للقوات الروسية في مدينة روستوف بجنوب البلاد في وقت متأخر من يوم الخميس للاطلاع على تقرير عن تقدم العمليات في أوكرانيا.

وعرض التلفزيون لقطات للجنرال فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة وقائد الحرب في أوكرانيا وهو يقول لبوتين إن القوات “تنفذ مهامها وفقا لخطة العملية”.

وقال بوتين قبل أيام إن الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية “فشل تماما” وإن الداعمين الغربيين لأوكرانيا صاروا أقل تشددا من ذي قبل.

وقال مسؤولون بارزون في الجيش الأوكراني الخميس 19\10\2023 إن قواتهم تواجه هجوما روسيا جديدا في مدينة أفدييفكا التي شاع فيها الدمار بالفعل إلى حد كبير وتقع في شرق البلاد، بينما تحرز بعض التقدم في الهجوم المضاد في الجنوب