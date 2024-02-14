القوات الأوكرانية تغرق سفينة إنزال روسية في البحر الأسود

أعلنت وكالة المخابرات العسكرية والقوات المسلحة الأوكرانية إن كييف دمرت اليوم الأربعاء سفينة إنزال حربية روسية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم المحتلة باستخدام طائرة مسيرة بحرية اخترقت جانب السفينة وتسببت في غرقها.

ولم يصدر تعليق بعد من روسيا التي قالت في وقت سابق إنها دمرت ست مسيرات في البحر الأسود. ورفض الكرملين التعليق.

وذكر الجيش الأوكراني على تيليجرام “دمرت القوات المسلحة الأوكرانية ووحدة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع سفينة الإنزال الكبيرة سيزر كونيكوف. كانت في المياه الإقليمية الأوكرانية قرب ألوبكا في وقت قصفها”.

ونُشر مقطع مصور غير واضح على تيليجرام ظهرت فيه مسيرات بحرية تقترب من سفينة كبيرة ليلا وانفجار كبير واحد على الأقل.

وتحققت رويترز من أن السفينة التي ظهرت في المقطع هي سيزر كونيكوف التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي وذلك من خلال مطابقة مواصفات جسم السفينة. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من مكان وتاريخ المقطع.

وتُظهر بعض اللقطات أضرارا جسيمة في السفينة وميلها بشدة على جانب واحد.