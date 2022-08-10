الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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القوات الأوكرانية تقصف جسرا بمنطقة تحتلها روسيا في الجنوب

منذ 4 دقائق
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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قالت القيادة العسكرية الجنوبية، الأربعاء، إن أوكرانيا قصفت أحد جسرين على نهر دنيبرو في الجنوب الذي تحتله روسيا مما زاد من الأضرار التي خلفتها هجمات سابقة.

وقالت القيادة في منشور على فيسبوك إن قصف جسر كاخوفسكي يهدف لإيجاد مصاعب أمام الخدمات اللوجستية الروسية.

وأضافت أن الجسر “غير صالح للاستخدام”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من النبأ.

وصعدت أوكرانيا هجماتها الشهر الماضي على خطوط الإمداد الروسية في منطقة خيرسون في الوقت الذي تسعى فيه لشن هجوم مضاد لاستعادة المنطقة الجنوبية بعد خسارتها أمام القوات الروسية في المرحلة الأولى من الغزو الذي بدأ في أواخر فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

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