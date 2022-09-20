القوات الأوكرانية تواصل التوغل شرقاً في الأراضي المحررة

قالت أوكرانيا إن قواتها واصلت التوغل شرقا في الأراضي التي انسحبت منها روسيا مؤخرا، مما يمهد الطريق لهجوم محتمل على قوات الاحتلال الروسية في منطقة دونباس مع سعي كييف للحصول على مزيد من الأسلحة الغربية.

وفي إشارة إلى انزعاج الإدارة المدعومة من موسكو في دونباس من نجاح الهجوم الأوكراني الأخير، دعا زعيمها إلى إجراء استفتاء عاجل على انضمام المنطقة لروسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب تلفزيوني في ساعة متأخرة من مساء (الاثنين 19-9-2022) “من الواضح أن المحتلين في حالة ذعر” مضيفا أنه يركز الآن على “السرعة التي تتحرك بها قواتنا، وسرعة استعادة الحياة الطبيعية” في المناطق المحررة.

كما لمح الزعيم الأوكراني إلى أنه سيستغل خطابا بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء لدعوة الدول إلى تسريع تسليم الأسلحة والمساعدات لبلاده.

وقال زيلينسكي “نبذل قصارى جهدنا لضمان تلبية احتياجات أوكرانيا على جميع المستويات- الدفاعية والمالية والاقتصادية والدبلوماسية”.

وقال سيرهي جايداي، الحاكم الأوكراني لإقليم لوجانسك، وهو جزء من منطقة دونباس يخضع الآن لسيطرة القوات الروسية، إن القوات المسلحة الأوكرانية استعادت السيطرة الكاملة على قرية بيلوهوريفكا في الإقليم، وتستعد للقتال لاستعادة السيطرة على الإقليم بأكمله.

وكتب جايداي على تيليجرام “سيدور قتال على كل سنتيمتر”. وأضاف “العدو يستعد للدفاع. لذلك لن ندخل بسهولة”.

وفي تطور مهم آخر في الهجوم المضاد في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن قواتها عبرت نهر أوسكيل في مطلع الأسبوع. ويتدفق النهر جنوبا ليلتقي مع نهر سيفرسكي دونيتس الذي يمر عبر منطقة دونباس وهي الهدف الرئيسي للغزو الروسي.

ولوجانسك قاعدة لوكلاء روسيا الانفصاليين منذ عام 2014، وسقطت في أيدي الروس بالكامل منذ يوليو تموز بعد معارك دموية.

وقال مسؤول انفصالي تدعمه روسيا في دونيتسك، وهي الإقليم الثاني في دونباس، إن 13 شخصا قُتلوا في قصف مدفعي اليوم الاثنين في مدينة دونيتسك.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقارير أي من الجانبين عن ساحة المعركة.

ودعا دينيس بوشلين، رئيس الإدارة الانفصالية في دونيتسك، زميله الزعيم الانفصالي في لوجانسك إلى توحيد الجهود من أجل التحضير لاستفتاء على الانضمام إلى روسيا.

وقال بوشلين في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين “يجب أن تكون تحركاتنا متزامنة”.