القوات الإسرائيلية تتقدم في غزة ومساعٍ دولية لتهدئة الوضع

واصلت القوات الإسرائيلية هجومها المكثف في غزة، مما أى لاستشهاد 18 فلسطينيا في اليوم الثاني من الهجوم، وسط مساع جديدة لوقف إطلاق النار.

وتكثفت جهود الوساطة القطرية والمصرية المدعومة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين في إسرائيل.

وواصلت الدبابات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء توغلها في بعض أحياء مدينة غزة، ومنها الشجاعية والصبرة وتل الهوا، حيث أفاد سكان أمس بوقوع بعض من أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب.

وعقب أوامر إخلاء إسرائيلية اضطر الآلاف إلى مغادرة منازلهم في مدينة غزة شمال القطاع والتوجه غربا نحو ساحل البحر المتوسط ​​وجنوبا.

ونقلت حماس عن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قوله أمس الاثنين إن الهجوم من شأنه أن “يعيد عملية التفاوض إلى نقطة الصفر”.

وذكر الجناحان العسكريان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي أنهما اشتبكا مع القوات الإسرائيلية في تل الهوا بالصواريخ المضادة للدبابات وقذائف المورتر وأوقعا خسائر بشرية بينها.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على تلك التصريحات بعد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يواصل عملياته في مدينة غزة بناء على معلومات استخباراتية تشير إلى وجود حماس والجهاد الإسلامي في المنطقة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات المقاتلين وعثرت على أسلحة كثيرة.

وقال مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة إن غارة جوية إسرائيلية أدت لاستشهاد ستة أشخاص في منزل بمدينة غزة، كما استشهد تسعة آخرون في غارة منفصلة على منزلين في النصيرات ودير البلح بوسط القطاع.

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية على حي تل السلطان غرب مدينة رفح الواقعة بجنوب القطاع أدت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

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