القوات الإسرائيلية تتوغل.. ولكن لم تدخل مدينة غزة بعد

في هذا الصراع تبقى الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس مسألة وجود، وبعد 3 أسابيع من القتال تعاني إسرائيل من خطر كبير، وباعترف المسؤولون الإسرائيليون بأن المعركة من أجل “تدمير” حماس ستكون “طويلة وصعبة”.

لكن معظم المعارك المبكرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس كانت في مناطق مفتوحة خارج مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع ومعقل حماس.

وفي آخر التطورات فقد توغلت القوات الإسرائيلية داخل القطاع، لكنها لم تدخل مدينة غزة بعد، وفق تقرير نشره موقع “أكسيوس”.

فيما قال المسؤولون الإسرائيليون إن القتال سيصبح أكثر خطورة وصعوبة بشكل كبير بمجرد دخول القوات الإسرائيلية إلى المدينة المنكوبة، التي لا تزال تتعرض لهجوم من الغارات الجوية الإسرائيلية.

واعترف المسؤولون الإسرائيليون بأن المعركة من أجل “تدمير” حماس ستكون “طويلة وصعبة”.

كما أنه سيؤدي بلا شك إلى مقتل العديد من الجنود الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين.

ويواجه الجيش الإسرائيلي تحدياً كبيراً إذ غالباً ما تكون حرب المدن صعبة، ولكن من المتوقع أن تكون كذلك بشكل خاص في غزة بسبب نظام الأنفاق الضخم الذي تملكه حماس.

في موازاة ذلك كشف مصدران إسرائيليان أن فرقتين مدرعات ومشاة على الأقل يصل عددهما إلى أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي دخلتا قطاع غزة منذ بدء العملية يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي يستخدم أيضاً مصادر استخباراتية على الأرض لمحاولة تحديد مكان الأسرى وتحريرهم.