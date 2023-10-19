الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023 |
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القوات الإسرائيلية تقتل عدد من الشبان في الضفة الغربية

منذ 7 دقائق
من المداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية

من المداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية

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أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس برصاص القوات الإسرائيلية في حوادث منفصلة بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوكالة أن مواجهات اندلعت بقرية بدرس غرب رام الله عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الخميس مما أدى لمقتل الشاب جبريل عوض وإصابة آخر بالرصاص الحي.

وفي واقعتين أخريين لقي فتى يبلغ من العمر 14 عاما من مخيم الدهيشة حتفه فجر اليوم متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص القوات الاحتلال الإسرائيلية، كما لقي فتى آخر يبلغ من العمر 16 عاما من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم حتفه بعد إصابته برصاص إسرائيلي.

وقُتل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية في أحدث موجة من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أعنف قصف تشنه على غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني، كما فرضت حصارا مطبقا على القطاع، مما يفاقم الغضب بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

    المصدر :
  • رويترز

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