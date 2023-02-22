الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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القوات الاسرائيلية تحاصر مسلحين في الضفة الغربية

منذ 3 دقائق
جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

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قال شهود ومسؤولون طبيون إن القوات الإسرائيلية حاصرت مسلحين من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في مدينة تشهد أعمال عنف بالضفة الغربية الأربعاء وقتلت فلسطينيين اثنين على الأقل وأصابت أكثر من 20 آخرين خلال الاشتباك الناجم عن ذلك.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ حاليا عملية في نابلس لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حتى الآن.

وقالت مصادر بحركة الجهاد الإسلامي إن القوات الإسرائيلية حاصرت اثنين من قادتها بمنزل في نابلس وإن مسلحين آخرين انضموا إلى القتال، وأفاد شهود بسماع انفجارات ودوي إطلاق النيران وأن شبانا محليين رشقوا القوات بالحجارة.

وذكر مسؤولون طبيون أن فلسطينيين اثنين قُتلا وأصيب 24 آخرون أربعة منهم في حالة خطيرة.

وتشهد مدينتا نابلس وجنين القريبة مداهمات متكررة كثفتها إسرائيل على مدار العام الماضي في أعقاب موجة من الهجمات التي شنها فلسطينيون في مدنها وأسفرت عن سقوط قتلى.

وعبر نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إدانته للمداهمة في نابلس ودعا لإنهاء الهجمات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

    المصدر :
  • رويترز

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