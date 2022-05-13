الجمعة 12 شوال 1443 ﻫ - 13 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القوات الاسرائيلية تستأنف مداهماتها في جنين قبل جنازة شيرين ابو عاقلة

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 13 - مايو - 2022 12:13 مساءً

عناصر من الجيش الاسرائيلي

A A A
طباعة المقال

استأنفت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة مداهماتها في منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث قُتلت مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بالرصاص هذا الأسبوع، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل حسبما قالت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تقوم بأنشطة لمكافحة الإرهاب في ضواحي جنين حيث قُتلت أبو عاقلة يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تستقطب جنازتها في البلدة القديمة بالقدس اليوم الجمعة آلاف المشيعين.

ويبدو أن وفاة أبو عاقلة، التي غطت الشؤون الفلسطينية والأحداث في الشرق الأوسط لأكثر من عقدين في القناة الإخبارية التي مقرها قطر، ستزيد من حدة المواجهات التي تصاعدت مؤخرا في المنطقة.

وقال متحدث إن مئات من قوات الأمن الإسرائيلية سينتشرون في منطقة الجنازة لضمان سيرها دون مواجهات.

وذكر سكان في منطقة جنين أن القوات الإسرائيلية أطلقت قذيفة باتجاه منزل بالقرب من جنين اليوم الجمعة في محاولة على ما يبدو لاعتقال مشتبه بهم في الداخل، وأظهرت لقطات لتلفزيون فلسطين تصاعد أعمدة الدخان السوداء من المنزل، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الواقعة.

وطوقت القوات الإسرائيلية منزلاً لعائلة الدبعي في المكان، حيث نادت عبر مكبرات الصوت لشابين متحصنين فيه لتسليم نفسيهما، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، فيما قام أحد الشبان بتسليم نفسه، فيما مازال هناك شخص آخر في المنزل.

ولقي مقتل أبو عاقلة إدانة واسعة النطاق، وأظهرت لقطات مصورة للحظات التي تلت إصابتها بالرصاص أبو عاقلة (51 عاما) وهي ممددة على الأرض وترتدي سترة زرقاء مكتوب عليها كلمة صحافة باللغة الإنجليزية.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الاحتلال الاسرائيلي يعيق مراسم تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة (فيديو)
طاولة المفاوضات النووية
الاتفاق النووي الايراني.. ألمانيا تتوقع الانتهاء سريعًا من المحادثات
العلم الاماراتي
الامارات تقدم 60 مليون دولار للقضاء على كورونا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وزير الداخلية بسام المولوي
تعديل توقيت اقفال المقاهي والمطاعم خلال العمليّة الإنتخابيّة
ميشال عون
عون وقع مرسوم تعيين بدل غلاء معيشة.. اليكم التعديلات
الدولار يسجّل أعلى مستوى له منذ 20 سنة!