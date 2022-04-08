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القوات الاسرائيلية قتلت منفذ هجوم تل ابيب بعد مطاردته لساعات

8 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2022 7:43 صباحًا

نهاريا

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بعدما نشرت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 1000 عنصر في شوارع مدينة تل ابيب بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف وسط المدينة، وبعد استمرار المطاردات لساعات في احياء المدينة، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية اليوم الجمعة فلسطينيا أطلق النار في حانة في تل أبيب وقتل شخصين.

وقال جهاز الأمن الإسرائيلي “الشاباك” إن الضباط الإسرائيليين عثروا على الرجل مختبئا بالقرب من مسجد في يافا إلى الجنوب من تل أبيب، وأضاف أن المهاجم قُتل خلال تبادل لإطلاق النار، وعرفه بأنه فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، في بداية عطلة نهاية الأسبوع في إسرائيل، دخل المهاجم حانة في شارع رئيسي في تل أبيب وفتح النار، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة قبل فراره من مكان الحادث، وشارك المئات من رجال الأمن الإسرائيليين في مطارته في جميع أنحاء المدينة.

    المصدر :
  • رويترز

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