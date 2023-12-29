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القوات الجوية الأوكرانية: روسيا تشن هجوما جويا "ضخما" على أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية

قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية

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أعلن يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما جويا ضخما على بلاده اليوم الجمعة، باستخدام طائرات مسيرة وعدة أنواع من الصواريخ.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون أن روسيا استخدمت في الهجوم صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ كروز وصواريخ باليستية، بما شمل طراز إكس-22، التي يصعب للغاية اعتراضها.

ووردت تقارير رسمية عن سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف في الشمال ولفيف في الغرب ودنيبرو في الشرق.

وكان قد أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن مدينتين تعرضتا لقصف روسي صباح اليوم الجمعة.

وأوضح رئيسا بلديتي خاركيف، الواقعة شمال شرق أوكرانيا، ولفيف، الواقعة غربي البلاد، تعرضتا لضربات روسية صباح الجمعة.

ففي خاركيف، أبلغ رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف عن وقوع “هجوم ضخم” مع “سماع 6 انفجارات على الأقل”، بينما في لفيف تحدث نظيره أندريه سادوفيي عن وقوع “ضربتين”.

ولم يبلغ المسؤولان عن أي دمار أو ضحايا في هذه المرحلة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكتب المسؤول الأوكراني ماكسيم كوزيتسكي، على تطبيق تلغرام، أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية صباح اليوم الجمعة في مدينة لفيف بغرب البلاد مع تعرض المدينة لهجوم بطائرات روسية مسيرة، وفقا لرويترز.

والخميس خلفت ضربات روسية 3 قتلى و9 جرحى في قريتين بمنطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا حسب السلطات المحلية.

واستعادت القوات الروسية زمام المبادرة على الجبهة منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد وحققت مكاسب ميدانية خصوصا في الشرق.

 

    المصدر :
  • وكالات

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