الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
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القوات الجوية: روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 10 طائرات مسيرة ليلاً

منذ ساعة واحدة
هجمات روسية بطائرات مسيرة على كييف

هجمات روسية بطائرات مسيرة على كييف

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قالت القوات الجوية الأوكرانية الأحد إن روسيا أطلقت 12 طائرة مسيرة وصاروخا من طراز كروز على أوكرانيا خلال الليل وإن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 10 طائرات قبل أن تصل إلى أهدافها.

وأضافت القوات الجوية أن صاروخ كروز لم يتم تدميره لكنه لم يصل إلى هدفه دون الخوض في التفاصيل. ولم تذكر ما حدث للطائرتين المسيرتين اللتين لم يتم تدميرهما.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من تقرير القوات الجوية من مصادر مستقلة. ولم يصدر أي تعليق بعد من روسيا.

وقالت القوات الجوية إن الطائرات المسيرة وهي من طراز شاهد الإيرانية الصنع كانت متجهة نحو شمال غرب أوكرانيا وسقط معظمها في منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الحطام المتساقط أو الطائرات التي لم يتم تدميرها.

    المصدر :
  • رويترز

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