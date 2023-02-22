القوات الروسية تتراجع في بلدة كريمينا شرق أوكرانيا

قال مسؤول أوكراني كبير، الأربعاء، إن القوات الروسية تمكنت من اختراق الدفاعات الأوكرانية بالقرب من بلدة كريمينا بشرق البلاد أمس الثلاثاء لكنها أُجبرت على التراجع وفقدت بعض معداتها الثقيلة.

أدلى حاكم منطقة لوجانسك سيرهي جايداي بهذه التصريحات في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني.

وقال في تصريحات سابقة إن الهجوم تم صده لكنه لم يشر إلى اختراق القوات الموالية لموسكو للمواقع الأوكرانية.

ويشهد شرق أوكرانيا بعضا من أشرس معارك الحرب ويتوقع مسؤولون أوكرانيون أن تكثف روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة في الأيام المقبلة مع حلول الذكرى الأولى لبدء الغزو يوم الجمعة.