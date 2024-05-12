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القوات الروسية تتقدم في منطقة خاركيف الأوكرانية

منذ 10 ثواني
الحرب بين روسيا وأوكرانيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن القوات الروسية سيطرت على أربع قرى أخرى في منطقة خاركيف بأوكرانيا هي هاتيشتشي وكراسني وموروخوفيتس وأولينيكوفي.

وشنت روسيا هجوما جديدا من أراضيها على منطقة خاركيف بشمال أوكرانيا يوم الجمعة، مهددة بفتح جبهة جديدة في الحرب المستمرة منذ 27 شهرا.

وقالت موسكو أمس السبت إنها سيطرت على خمس قرى، في حين قالت كييف إنها تصد الهجمات وتقاتل من أجل السيطرة على تلك الأراضي.

يذكر أن قائد الجيش الأوكراني حذر اليوم الأحد من أن قوات بلاده تواجه موقفا عصيبا في القتال الدائر بمنطقة خاركيف لكنه أكد أن الجنود يبذلون ما بوسعهم للصمود.

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قائد الجيش الأوكراني: المواجهة في خاركيف تتصاعد

 

    المصدر :
  • رويترز

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